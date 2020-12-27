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Общество и люди

Помог коронавирус: из-за пандемии учительница потеряла работу, но теперь получает в 10 раз больше

10:09 27 декабря 2020
Райли Саммерс

Жительница Лос-Анджелеса Райли Саммерс преподавала в школе, но лишилась работы из-за пандемии коронавирусной болезни. Потребность платить за съемную квартиру и оплачивать счета вынудила ее сменить род занятий, пишет Daily Star.

23-летняя американка завела Instagram и начала постить в нем, по совету подруг, свои снимки, которые постоянно становились горячее. Сейчас у девушки уже 1,2 млн подписчиков. Помимо страниц в соцсетях Райли завела профиль на сайте для взрослых Nudiez.tv. Там она публикует свои самые откровенные фотографии.

При этом девушка ни о чем не жалеет, так как в школе она зарабатывала около 36,5 тысячи долларов в год, а теперь каждую неделю становится богаче в среднем на 8 тысяч долларов. Райли признаётся, что помимо денег новое занятие приносит ей ни с чем не сравнимое удовольствие.

«Я наслаждаюсь предоставленной мне возможностью быть сексуальной. Каждый раз, как я выкладываю своё обнажённое фото, я чувствую прилив адреналина», — написала она.

Кроме того, ей нравится внимание поклонников, с которыми она старается поддерживать определённую дистанцию.

Ранее известный миллионер Марк Гинзбург в интервью «ФАКТАМ» рассказал, какие профессии в ближайшее время исчезнут, а кто будет востребован.

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