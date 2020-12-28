Украинским детям дали имена Янык и Зеленский

В 2020 году новорожденных мальчиков в Украине чаще всего называли Артемами, Андреями, Богданами, Владиславами, Владимирами, Даниилами и Дмитриями, а девочек — Аннами, Анастасиями, Антонинами, Богданами, Валериями и Викториями. Об этом пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила в Facebook.

Вместе с тем некоторые украинцы проявили оригинальность и дали своим детям уникальные имена вроде Зеленского, Яныка, Вакулы, Лимона, Князя, Парижана или же Луны, Империи и Шанель.

Напомним, 23 марта 2020 года в Закарпатье в ромской семье Дьопйош появился на свет мальчик по имени Зеленский. Летом мать ребенка пригласила президента Зеленского в гости.



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