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Общество и люди

В Украине создан первый подкаст о благотворительности

13:04 28 декабря 2020
Ведущая подкаста Евгения Мазуренко и гость выпуска
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation выпустил первый в истории страны подкаст о благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В первом сезоне подкаста, который завершился на днях, гостями стали певица Алина Паш, писатель Марк Ливин, основательница экопроекта «Украина без сміття» Евгения Аратовская, бизнесвумен Елена Борисова и другие личности, активно участвующие в общественных преобразованиях в Украине.

По словам ведущей подкаста и директора Zagoriy Foundation Евгении Мазуренко, гости выпусков рассказали о различных темах, касающихся благотворительности и общественных преобразований. К примеру, основатели Standford`s Ukrainian Emerging Leaders Program Александр и Екатерина Акименко поделились информацией о том, как попасть в Стэнфорд, основать образовательную программу и помогать украинцам учиться в престижном американском университете. Певица Алина Паш рассказала, почему, по ее мнению, добро должно звучать громко и можно ли вообще с помощью творчества транслировать идеи, которые хочешь донести до аудитории.

«В современном мире люди все больше задумываются над ценностями, последствиями собственных действий и решений. Благотворительность — это дело не единиц, а каждого. Любой человек может делиться собственным ресурсом (знаниями, временем, деньгами) с другими. Об этом и говорим с гостями нашего подкаста — о проектах, идеях и делах, которые способны изменить мир», — отметила Евгения Мазуренко.

Кроме того, участники подкаста также рассказали о том, как можно заниматься спортом и делать добрые дела одновременно, что подталкивает творческих людей к участию в филантропических движениях, зачем бизнесу поддерживать благотворительные фонды.

Все выпуски подкаста можно посмотреть или прослушать на apple podcasts либо google podcasts.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании «Дарница». Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

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