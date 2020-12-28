Традиция добра: более 100 тысяч украинских детей поздравил Ринат Ахметов с Новым годом

Дана Ионанова попала в детский дом совсем крохой, но пробыла в нем недолго. Когда девочке было три годика, ее удочерили — появились любящие мама, папа и сестричка. От Даны решили не скрывать, что ее взяли из детского дома.

«Подумала, что так будет правильно», — рассказала Инна Самородова, ставшая для ребенка мамой.

Дана с мамой

Когда Дане исполнилось 10 лет, директор интерната, откуда удочерили девочку, прислал семье удивительную фотографию.

«Я увидела этот снимок и обомлела! Среди множества людей сразу увидела мою дочку. Совсем маленькую, ей было около года. Она в голубом сарафане сидела прямо по центру снимка», — говорит Инна Самородова.

Фотография была сделана в 2007 году, во время поездки Рината Ахметова в Донецкий детский дом «Теремок». Уже 20 лет такие визиты один из самых известных благотворителей страны и его представители совершают в преддверии новогодних праздников каждый год. Они стали традицией добра и личного участия в жизни детей и проходят под эгидой Акции «Ринат Ахметов — Детям», которая легла в основу личной благотворительности мецената.

Фонд его имени первым в стране занялся решением проблемы социального сиротства. Программа «Ринат Ахметов — Детям. Сиротству — нет!» стала лидером национального усыновления, сделала табуированную тему модной. Ведь в начале 2000-х украинцы почти не усыновляли детей из интернатов. А если и усыновляли, старались держать это в секрете даже от близких друзей.

«Все они мечтают так же, как мы, о достойной жизни, достойной семье, достойном будущем, достойной работе. А наша задача — помочь им стать достойными людьми», — так сказал основатель акции, учредитель Фонда Ринат Ахметов.

Сейчас Самородовы-Ионановы живут под Киевом. Старшая дочь Инны уже взрослая, учится в большом городе. А Дана и ее младший братик Мартин готовятся к самому любимому празднику — Новому году. На днях к ним приехали представители Фонда Рината Ахметова, чтобы поздравить ребят в рамках акции «Ринат Ахметов — Детям».

Дана с мамой и братом

Трехлетний Мартин при виде гостей и подарков радостно захлопал в ладоши. Дана тоже очень рада. Для нее это и вовсе особенный день. Ведь впервые в акции они участвовала тогда, во времена, запечатленные на снимке…

«20 лет назад, когда появилась акция «Ринат Ахметов — Детям», фактически было положено начало и такому важному проекту, как «Ринат Ахметов — Детям. Сиротству нет!», благодаря которому произошла популяризация усыновления в Украине и 10 тысяч детей нашли свои семьи. Сегодня, как и много лет назад, дети получают не только поздравления и подарки от Рината Ахметова. Они получают еще и веру в сказку, в чудеса. Для Даны Ионановой чудо уже произошло. Она ​​нашла маму и папу и растет в любви. Но Новый год — время загадывать новые желания. А в том, что они обязательно исполнятся, помогает поверить акция «Ринат Ахметов — Детям», — отметила менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

В этом году поздравления Рината Ахметова с Днем святого Николая и Новым годом получат более 100 тысяч детей. За последние шесть лет участниками акции «Ринат Ахметов — Детям» стали 700 тысяч детей со всей Украины.

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