Коронавирус и педофилы: в интернете активизировалась охота на детей, — Европол

Пандемия привела к тому, что педофилы стали больше времени проводить в интернете и пытаться жертвы. Об этом сообщает DW.

По данным Европейского полицейского агентства (Европола), в время пандемии коронавируса значительно выросло количество преступлений на сексуальной почве, которые совершаются в отношении детей в интернете. Злоумышленники чаще ищут материалы сексуального характера.

«При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают это нередко без присмотра родителей», — заявила глава Европола Катрин де Болл.

Эти проявления фиксируют и в Украине. Так, в Запорожье задержали мужчину, который приехал на интимную встречу с 13-летней девочкой, сообщает РИА Мелитополь.

Ранее сообщалось, что хирург-педофил совершил насилие над сотнями несовершеннолетних.

Фото: pixabay.com

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