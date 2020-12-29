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Общество и люди

Бывшая возлюбленная Андрея Богдана превратилась в «императрицу»

10:13 29 декабря 2020
Анастасия Сличная

Совледелица бренда La Marе Анастасия Сличная, ранее встречавшаяся с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом, превратилась в императрицу. Правда, на сцене.

В сториз в Instagram Анастасия Сличная выложила несколько видео с вечеринки. На одном из которых она в императорской мантии и короне поет на сцене песню «Шальная императрица», которую исполняла Ирина Аллегрова. На втором видео есть комментарий: «С днем рождения, наша красавица».

Ранее Анастасия Сличная, у которой как-то в сети поинтересовались, не забыла ли она надеть юбку, прежде чем фотографироваться и выкладывать фото в сеть, таки снялась без нее. Поблагодарив дизайнера Бичоллу Тетрадзе, за «возможность красиво походить по подиуму» и «почувствовать себя настоящей моделью», Сличная написала, что наконец-то «специально забыла надеть юбку».

Фото Анастасии Сличной из социальных сетей.

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