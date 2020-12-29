Обладательница самых длинных ногтей в мире решила продать их за 50 тысяч долларов

Обладательница самых длинных среди женщин ногтей в мире Аянна Уильямс (известная также, как Янни) решила продать их. 60-летняя жительница города Хьюстон (американский штат Техас) отращивала ногти в течение 28 лет. Их общая длина составляет 577 сантиметров. Достижение официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает издание Daily Star, 54-летняя Уильямс рассчитывает выручить за свои ногти около 50 тысяч долларов. Сострижет она их только после того, как найдется покупатель. Объявление о продаже женщина разместила в соцсети Facebook. Мать пятерых детей и бабушка 16 внуков уже получила ряд предложений, но ее не устраивает цена — всего по 100 долларов за ноготь.

Хотя ранее Янни утверждала, что ногти не причиняют ей особого дискомфорта, теперь она признается, что испытывает затруднения при вождении машины, застегивании джинсов. А главное — ей неудобно делать себе инъекции инсулина, поскольку не так давно у нее выявили диабет. Шесть лет назад она рассталась с мужем, и теперь ей некому помогать.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Я потеряла часть своей личности»: женщина с самыми длинными в мире ногтями рассказала, как их лишилась.



Фото Facebook

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