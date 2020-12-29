Дмитрий Гордон объяснил свою нашумевшую шутку про Обаму

Украинский журналист Дмитрий Гордон сказал, что слова об Обаме в интервью с Михаилом Ходорковским не были сознательной провокацией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Это была шутка, а не сознательная провокация. Ну вот вырвалось и вырвалось», — сказал Дмитрий Гордон.

Он отметил, что интервью с Ходорковским было продолжительным, и «такие моменты, типа „барак“ и „Обама“, позволяли перевести дух».

Гордон добавил, что уже шутил похожим образом. Так, когда-то Отар Кушанашвили сказал: «за воротник», а журналист ответил: «Заворотнюк».

«Это периодически со мной случается», — подчеркнул Гордон.

По его словам, после окончания интервью Михаил Ходорковский не комментировал шутку.

Напоминаем, Ходорковский отреагировал на мем с Гордоном, написав пост в своей соцсети.

Фото: Instagram Михаила Ходорковского

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter