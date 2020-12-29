Новый год 2021: оригинальные открытки и поздравления
На смену непростому году Крысы приходит год Белого металлического быка, символизирующего спокойствие и размеренность. Обязательно поздравьте родных, друзей и знакомых с праздником.
«ФАКТЫ» подготовили подборку оригинальных открыток и поздравлений.
С 2021-м Новым годом поздравляю!
Желаю счастья нежного и пламенной любви.
Успех пусть дел твоих не покидает.
В объятьях ласки, неги, теплоты.
Пусть будет чудным каждое мгновенье,
В душе пусть радость тихая живет,
Как солнце пусть сверкает настроенье
Все время, а не только в Новый год.
Пусть год Быка сияет ярко,
И радость пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
И все хорошее приложится к нему!
Пусть жизнь поярче разгорится,
И радость будет в каждом дне!
Я всем мечтам желаю сбыться —
И счастливей стать вдвойне!
С Новым Годом поздравляю!
Пусть вам дверь снесет бычок —
Море счастье и удачи
Вам подгонит под бочок!
Год уж Новый на дворе,
Счастливы с ним станем все!
Действуй — и пусть непременно
К лучшему настанут перемены,
Все солнечно преобразится,
Придет, сбудется, случится!
С Новым годом тебя поздравляю!
Пусть к тебе в этот год всё придёт!
Деньги, счастье, любовь и удачу,
В твою жизнь этот год принесёт!
С дальних звёзд по сугробам пушистым
К нам идёт Металлический Бык.
Будет год этот светлым и чистым!
Будет всё просто блеск, просто шик!
Ранее декоратор Кристина Гусина рассказала, в каких тонах лучше украсить дом к Новому году, чтобы задобрить Быка. А дизайнер Андре Тан подсказал идеи подарков к празднику.
Фото от bonnycards.ru52
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