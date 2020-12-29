28.13 / 28.43 34.15 / 34.71
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Новый год 2021: оригинальные открытки и поздравления

7:01 31 декабря 2020
С Новым годом 2021&nbsp;— открытка

На смену непростому году Крысы приходит год Белого металлического быка, символизирующего спокойствие и размеренность. Обязательно поздравьте родных, друзей и знакомых с праздником.

«ФАКТЫ» подготовили подборку оригинальных открыток и поздравлений.

С 2021-м Новым годом поздравляю!
Желаю счастья нежного и пламенной любви.
Успех пусть дел твоих не покидает.
В объятьях ласки, неги, теплоты.

Пусть будет чудным каждое мгновенье,
В душе пусть радость тихая живет,
Как солнце пусть сверкает настроенье
Все время, а не только в Новый год.

Пусть год Быка сияет ярко,
И радость пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
И все хорошее приложится к нему!
Пусть жизнь поярче разгорится,
И радость будет в каждом дне!
Я всем мечтам желаю сбыться —
И счастливей стать вдвойне!

С Новым Годом поздравляю!
Пусть вам дверь снесет бычок —
Море счастье и удачи
Вам подгонит под бочок!

Год уж Новый на дворе,
Счастливы с ним станем все!
Действуй — и пусть непременно
К лучшему настанут перемены,
Все солнечно преобразится,
Придет, сбудется, случится!

С Новым годом тебя поздравляю!
Пусть к тебе в этот год всё придёт!
Деньги, счастье, любовь и удачу,
В твою жизнь этот год принесёт!
С дальних звёзд по сугробам пушистым
К нам идёт Металлический Бык.
Будет год этот светлым и чистым!
Будет всё просто блеск, просто шик!

Ранее декоратор Кристина Гусина рассказала, в каких тонах лучше украсить дом к Новому году, чтобы задобрить Быка. А дизайнер Андре Тан подсказал идеи подарков к празднику.

Фото от bonnycards.ru

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

Андрей Малахов

Испугались, чтоб не опозорил: Малахов рассказал историю о своем «засекреченном» сыне

крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

давай поженимся

Гарик Харламов «привел нового жениха» на «Давай поженимся!»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер