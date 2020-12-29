Новый год 2021: оригинальные открытки и поздравления

На смену непростому году Крысы приходит год Белого металлического быка, символизирующего спокойствие и размеренность. Обязательно поздравьте родных, друзей и знакомых с праздником.

«ФАКТЫ» подготовили подборку оригинальных открыток и поздравлений.

С 2021-м Новым годом поздравляю!

Желаю счастья нежного и пламенной любви.

Успех пусть дел твоих не покидает.

В объятьях ласки, неги, теплоты.

Пусть будет чудным каждое мгновенье,

В душе пусть радость тихая живет,

Как солнце пусть сверкает настроенье

Все время, а не только в Новый год.

Пусть год Быка сияет ярко,

И радость пусть закроет тьму!

Здоровье будет лучшим из подарков,

И все хорошее приложится к нему!

Пусть жизнь поярче разгорится,

И радость будет в каждом дне!

Я всем мечтам желаю сбыться —

И счастливей стать вдвойне!

С Новым Годом поздравляю!

Пусть вам дверь снесет бычок —

Море счастье и удачи

Вам подгонит под бочок!

Год уж Новый на дворе,

Счастливы с ним станем все!

Действуй — и пусть непременно

К лучшему настанут перемены,

Все солнечно преобразится,

Придет, сбудется, случится!

С Новым годом тебя поздравляю!

Пусть к тебе в этот год всё придёт!

Деньги, счастье, любовь и удачу,

В твою жизнь этот год принесёт!

С дальних звёзд по сугробам пушистым

К нам идёт Металлический Бык.

Будет год этот светлым и чистым!

Будет всё просто блеск, просто шик!

Ранее декоратор Кристина Гусина рассказала, в каких тонах лучше украсить дом к Новому году, чтобы задобрить Быка. А дизайнер Андре Тан подсказал идеи подарков к празднику.

Фото от bonnycards.ru

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