Темненькая или беленькая? Известная украинская телеведущая изменилась до неузнаваемости

Украинская телеведущая Лидия Таран предложила фолловерам «весело и быстро» проститься с 2020 годом и озадачила их вопросом о своей внешности.

«Год, который все изменил. В корне все, я бы сказала. Давайте попрощаемся с ним весело, но быстро», — пишет телеведущая в Instagram и предлагает подписчикам определить, как ей лучше — блондинкой или брюнеткой?

Ответы разделились — одним Лидия Таран нравится блондинкой, другим — темненькой. А одна из подписчиц поинтересовалась, не случилось ли в жизни телеведущей что-то новое, о подтолкнувшее ее к смене имиджа.

Ранее известная певица Надя Дорофеева показала фото, где она предстала в новом имидже и сообщила о «перезагрузке». Фолловеры, многие из которых восхитились новым образом певицы, терялись в догадках, на кого она стала похожа: на Ирину Аллегрову, Тину Кароль или Майли Сайрус.

Фото Лидии Таран из социальных сетей.

630

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter