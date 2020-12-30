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Общество и люди

Отставка Владимира Зеленского из полиции стала «событием»

13:41 30 декабря 2020
Национальная полиция

Владимир Зеленский, который 27 лет проработал в системе МВД, собрался на заслуженный отдых.

Как сообщает «Кременчуцька газета», начальник Козельщинского отделения полиции Кобеляцкого отдела полиции ГУНП в Полтавской области Владимир Зеленский решил уволиться из органов.

«Он сам захотел уйти на отдых. Мог бы еще работать», — заявил изданию начальник областной полиции Иван Выговский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий должен уйти в отставку, и что с его уходом должна начаться «перезагрузка суда».

Поскольку с отставкой не сложилось, то президент отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда на два месяца.

Фото со странички Национальной полиции Украины в социальных сетях.

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