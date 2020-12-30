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Общество и люди

«Неприличный» Зеленский попал на иллюстрацию поста Супрун о здравом смысле на праздники

15:25 30 декабря 2020
Пост Супрун

Экс-глава Минздрава, а ныне активист и блогер Ульяна Супрун предупредила украинцев об опасностях обильного новогоднего застолья и связанных с ним последствий. Свои советы она традиционно опубликовала в Facebook, проиллюстрировав пост скрином «неприличного» номера «Квартала 95» с участием нынешнего президента Владимира Зеленского.

Прежде всего медик советует не злоупотреблять употреблением жирных и калорийных блюд вроде оливье, «шубы» и холодного, в особенности ночью. По ее мнению, украинцы ничего не потеряют, если легко поужинать в 19:00. Популярные же салаты стоит попытаться сделать менее калорийными, и не особо полагаться на «волшебные» ферментные таблетки от переедания.

Уменьшить вред для организма после употребления алкоголя можно, но традиционный огуречный рассол стоит заменить кашей и овощным бульоном.

«Похмеляться» алкоголем не нужно ни в коем случае!", — настаивает Супрун, также напоминая, что коронавирус SARS-CoV-2 на праздники, в отличие от украинцев, не отдыхает.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посоветовал воздержаться от приглашения в гости людей, с которыми в последнее время тесно не общались.

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