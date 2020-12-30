На сессии Харьковского горсовета депутатов обстреляли фальшивыми долларами

В сеть выложили видео, снятое во время заседания городского совета Харькова, когда один из присутствующих в зале «обстрелял» депутатов фальшивыми долларами.

«Какой-то Змей „расстрелял“ депутатов фальшивыми долларами из игрушечных пистолетов Его задержали правоохранители. А говорите, что без Гены будет скучно», — говорится в комментарии к видео, которое выложили на Telegram-канале «Труха. Харьков».

Напомним, что смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса стала поводом для шутки в юмористическом шоу «Лига смеха», где юмористы «прошлись» по теме местных выборов и победы Кернеса.

После похорон Геннадия Кернеса у его поклонников появилась новая мода — тату, посвященные мэру Харькова. Так, тренер Евгений Ивашко наколол себе на лбу надпись «Кернес жив», а еще один спортсмен сделал тату с изображением Кернеса, который в одной руке держит булаву, а пальцы другой сложил в знак победы — «V».

Фото с Pixabay.

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