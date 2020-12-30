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Общество и люди

Гинеколог, из-за которой ребенок родился мертвым, отделалась условным сроком

16:03 30 декабря 2020
Младенец

В Черновицкой области гинеколог, которой вменили смерть младенца, получила два года лишения свободы и запрет на занятие врачебной деятельностью сроком на один год, однако медика освободили от отбывания основного наказания с годовым испытательным сроком.

Как сообщают в Черновицкой областной прокуратуре, акушеру-гинекологу инкриминировали ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Следствие установило, что в январе 2017 года медик районной больницы при принятии родов у 25-летней женщины не верно определила факторы прогнозирования риска перинатальной и материнской патологии и выбрала неправильную тактику ведения родов.

«Развитие осложнений в родах было диагностировано слишком поздно. При оперативном вмешательстве медики изъяли мертвого мальчика. Согласно выводам комиссионных судебно-медицинских экспертиз ненадлежащее оказание медицинской помощи находилось в причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал о ситуации в Харькове, где возникли серьезные проблемы у новорожденной девочки «Цена врачебной ошибки: ребенок никогда не будет ходить и говорить», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с Pixabay.

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