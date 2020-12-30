Руслан Щербань: «Если говорить о распределении бизнеса отца после его смерти, то больше всего вопросов к управляющему в США»

При распределении бизнеса Евгения Щербаня после его убийства все активы, которые находились в США, исчезли вместе с управляющим бизнесом в той части света. Об этом в интервью Дмитрию Гордону для издания «Гордон» рассказал младший сын бизнесмена Руслан Щербань.

Он вспоминает, что после смерти отца пытался не столько удержать в своих руках бизнес отца, сколько поддержать семью и самому справиться с потрясением.

«Может, я где-то что-то упустил, но я рассчитывал на порядочность партнеров в Америке. У нас там был управляющим человек, который сбежал. И по сей день мы не можем его найти. Вот к нему очень много вопросов осталось», — говорит он.

Также Руслан вспоминает, что один из фигурантов фильма «Наследник» тоже участвовал в распределении американских активов: «По Юрию Николаевичу, который у Евгения в фильме выступал, тоже большой вопрос… Он поехал в Америку — и там куча всего пропало. Тоже непонятно».

Руслан Щербань заявляет, что в 2013 году он и его братья даже наняли частных детективов, чтобы разыскать людей, причастных к управлению бизнесом отца в США в 90-е, но результаты поиска ему не известны.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Что касается того, как работал бизнес в Украине, то Руслан Щербань не был посвящен в тонкости, но вспоминает, что многие предприятия не были в собственности.

«Насколько я знаю, они работали по давальческой схеме. В собственности не было. Металл взяли, продали в Америку, денег получили… В собственности — не слышал. Если бы были в собственности, они бы у меня были», — говорит он.

Вспоминая дни после смерти отца, Руслан Щербань отмечает, что у партнеров в Украине прибавилось забот, поскольку очень многое в бизнесе было завязано на личности его отца. По его мнению, у одного из партнеров Щербаня, Рината Ахметова, «проблем прибавилось».

«Я не слышал, чтобы [Ахметов] получил какую-то выгоду, что он стал крепче, мощнее и богаче», — говорит Руслан Щербань.

Но в целом взаимоотношения бизнесменов были партнерскими и деловыми, и многие вопросы после смерти Щербаня были решены на уровне менеджмента. «Сели менеджеры отца и Ахметова — они все между собой проговорили. Я не мог комментировать тогда цифры, потому что не был в бизнесе. Они это показали — мы увидели. Мы договорились, как это все засчитать», — вспоминает он.

Напомним, Евгений Щербань был убит в 1996 году в аэропорту Донецка. Впоследствии одного из непосредственных убийц приговорили к пожизненному заключению, другой до своего приговора не дожил.

Не так давно один из сыновей Щербаня в документальном фильме-расследовании «Наследник» выступил с обвинением в адрес ряда партнеров отца, заявив, что они якобы незаконно распределили его активы. Авторами фильма стали двое журналистов — Максим Каменев и Александр Кохан, а главным героем стал старший сын Евгения Щербаня Евгений.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

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