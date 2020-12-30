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Общество и люди

Ночь на 1 января не имеет никакого отношения к волшебству, настоящий Новый год наступит 14-го, — Лада Лузина

22:07 30 декабря 2020
Маланка-фест в Черновцах, 2018
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский Новый год наступает в ночь с 13-го на 14 января. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман рассказала украинская писательница, журналистка Лада Лузина.

Она считает 1 января «светской датой», тогда как настоящее значение т.н. «старого Нового года» открыла для себя только 2 года тому год назад.

«Я никогда не любила старый Новый год. Я не понимала, в чем смысл праздника, он не веселый, подарки не дарят, вкусности не готовят — какой-то депресняк. И буквально второй год я открыла его для себя как украинский Новый год. Потому что вся наша обрядовость привязана к дням Василя и Маланки, просто мы о ней благополучно забыли. Если вы хотите, чтобы новый год был богатым, то дни богатства у нас — Василя и Маланки», — объяснила писательница, отметив, что многие украинские этнографы считают, что Василий и Маланка заняли место наших древних богов Макоши и Велеса.

Чтобы привлечь к себе деньги и удачу, она советует именно в тот день поставить на стол как можно больше блюд, и не постных, как на Рождество, а скоромных — колбасок, вареников с мясом и тому подобного.

«Чем больше поставишь, тем больше богатства в следующем году придет. Если мало блюд — деньги посыпьте на стол. Ну, чтобы прибыло», — сказала Лузина.

Напомним, «ФАКТЫ» советовали, какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе.

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