Наталья Поклонская предстала без макияжа

Коллаборантка Наталья Поклонская выложила в сеть фотографии, на которых она, в отличие от «парадных кадров», совсем без макияжа.

«Новый год на носу, а на дворе лето. Но мы дождемся снега все равно», — пишет Поклонская в Instagram и выкладывает несколько фотографий с прогулки с собакой.

Напомним, недавно Наталья Поклонская через соцсети обратилась к американскому бизнесмену Илону Маску, предложив ему переехать в оккупированный Россией Крым, который она сравнила с Марсом из-за отсутствия воды. Обращение к бизнесмену в Fasebook она сопроводила своей красивой фотографией в «полной боевой раскраске». Правда, Илон Маск на предложение Поклонской не отреагировал.

Зато возмутился руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обидившийся на коллаборантку, зазывающую в Крым американского бизнесмена и, похоже, не верящую в «российские технологии».

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