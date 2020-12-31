Ученая рассказала, как онлайн-инструменты изменили учебный процесс в Украине

Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря считает, что из-за пандемии коронавируса образовательный процесс был фактически парализован, передает «Гордон».

По ее словам, педагоги в условиях тотальной неопределенности искали пути продолжения учебного процесса дистанционно с помощью онлайн-технологий, а доступными программами и платформами педагогам и студентам приходилось овладевать в «сжатые сроки».

«Такой глобальный эксперимент с образованием фактически начал дискуссию о дальнейшей трансформации учебного процесса. В частности, о введении гибридных моделей обучения — перевод части образовательного процесса в онлайн, где это возможно, и сочетание с традиционным образовательным процессом для практических занятий, лабораторных опытов, групповых задач», — отметила Инна Костыря.

В то же время она отмечает, что обучение онлайн требует других методических подходов, дабы «удержать внимание студентов, стимулировать мышление и дискуссии». «В 2020 году стало очевидно, что внедрение и адаптация онлайн-инструментов будет способствовать трансформации образования и в дальнейшем сам учебный процесс уже не будет таким, каким он был до этого», — отметила проректор.

Инна Костыря, говоря об образовании в условиях пандемии, отмечает, что, как показала практика этого года, ни Zoom, ни Classroom, ни любые другие онлайн-инструменты «не способны полноценно заменить как живое общение студентов с преподавателями, так и социальную жизнь в студенческих городках». А едва ли не самый большой стресс у людей вызвало ограничение передвижения, а также фактически запрет на путешествия по миру.

Напомним, что из-за пандемии участники пробного внешнего независимого оценивания смогут выбрать лишь один предмет. Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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