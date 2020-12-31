Доктор Комаровский в костюме Деда Мороза пожелал украинцам размножаться в 2021 году

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, который ранее дал важный совет тем, кто потерял обоняние, записал видеопоздравление с Новым годом и разместил его на своем канале в YouTube.

Доктор Комаровский отметил, что впервые сложилась ситуация, «когда для нас главное не столько встретить новый год, сколько проводить старый. Пусть у нас никогда больше не будет года с таким количеством стрессов и испытаний».

Одним из пожеланий Комаровского в образе Деда Мороза стали слова: «Хорошие люди должны размножаться».

Ранее Комаровский прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса, появившемся в Великобритании, — он считает, что собой опасности украинцам эта инфекция не несет, и проблема имеет политический подтекст.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter