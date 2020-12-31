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Общество и люди

Доктор Комаровский в костюме Деда Мороза пожелал украинцам размножаться в 2021 году

16:34 31 декабря 2020
Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, который ранее дал важный совет тем, кто потерял обоняние, записал видеопоздравление с Новым годом и разместил его на своем канале в YouTube.

Доктор Комаровский отметил, что впервые сложилась ситуация, «когда для нас главное не столько встретить новый год, сколько проводить старый. Пусть у нас никогда больше не будет года с таким количеством стрессов и испытаний».

Одним из пожеланий Комаровского в образе Деда Мороза стали слова: «Хорошие люди должны размножаться».

Ранее Комаровский прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса, появившемся в Великобритании, — он считает, что собой опасности украинцам эта инфекция не несет, и проблема имеет политический подтекст.

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