Каждый пятый украинец откажется от спиртного в новогоднюю ночь, — данные опроса

В Новогоднюю ночь почти 20 процентов украинцев не будут употреблять алкоголь. Такие результаты социологического исследования «Всеукраинский омнибус», проведенного исследовательской компанией «Active Group».

Не поставят алкоголь на праздничный стол 19,4% опрошенных украинцев, что на 5,1% больше, чем в 2019 году.



Большинство респондентов все же пить крепкие напитки будут. По традиции выбрали шампанское (47,5%), 20% - водку, 16,8% - фабричные вина, 15,1% - коньяк или бренди, 9,6% - домашние вина, 6,9% - домашний крепкий алкоголь, 6,6% - пиво. Другие алкогольные напитки получили менее 5% сторонников.

Исследование проводилось компанией Active Group с 19 по 21 декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью). Охвачена была вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1100 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город / село). Погрешность не превышает 3%.

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