Елку возле главного торгового центра Ялты традиционно «украсили» туалетной бумагой

В оккупированной россиянами Ялте одна из главных новогодних елок города уже несколько лет обвешивается туалетной бумагой. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Большую живую ель, которая установлена возле одного из главных торговых центров Ялты, «украсили» туалетной бумагой, «ленты» которой опутали дерево словно серпантин.

По словам местных жителей, елку в 10-м микрорайоне наряжают таким образом уже не первый год. При этом возле нее всегда многолюдно.

В соцсети один из жителей Ялты написал, что впервые новогоднюю елку «украсили» туалетной бумагой в декабре 1993 года — это сделали нетрезвые молодые люди. С тех пор появилась местная традиция.

Напомним, в России скульптор вылепил из навоза Быка, символ 2021 года, который давит коронавирус.

Фото из соцсетей

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