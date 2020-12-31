28.17 / 28.51 34.21 / 34.90
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Умерла журналистка Наталья Орлянская — автор Хроник #cancer_girl

21:59 31 декабря 2020
Наталья Орлянская

Умерла журналистка Наталья Орлянская. О ее кончине сообщил Константин Зоркин.

«Наташи Орлянской сегодня не стало. Помяните. Помните. Цените жизнь. Спасибо всем, кто ей помогал», — такие слова написал Зоркин в Facebook.

13 декабря Наталья Орлянская опубликовала в соцсети пост о смерти. В конце ноября умер ее отец. Девушка считает, что уход отца из жизни ускорил карантин, когда пожилому человеку нужно было сидеть дома, а не «ловить кайф от рыбалки».

Орлянская также сообщила, что перенесла несколько сеансов химиотерапии.

«Самая мерзость — блевание», — уточнила девушка, которая год боролась с тяжелым недугом.

В начале 2020 года, на Рождество, у Орлянской диагностировали онкозаболевание — неоперабельную аденокарциному легкого четвертой степени с метастазами в костях.

«ФАКТЫ» с разрешения Натальи Орлянской публиковали ее дневник, в котором журналистка искренне и иронично рассказывала о каждом дне своей жизни за чертой смертельного диагноза.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
семья Ротару

Удивила одна деталь: невестка Софии Ротару сняла семейное застолье с певицей

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Оксана Марченко

Оксана Марченко устроила «микростриптиз»

Анна Седакова

"Напьемся всем аэропортом": Анна Седокова застряла в обледеневшем "Домодедово"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер