Умерла журналистка Наталья Орлянская — автор Хроник #cancer_girl

Умерла журналистка Наталья Орлянская. О ее кончине сообщил Константин Зоркин.

«Наташи Орлянской сегодня не стало. Помяните. Помните. Цените жизнь. Спасибо всем, кто ей помогал», — такие слова написал Зоркин в Facebook.

13 декабря Наталья Орлянская опубликовала в соцсети пост о смерти. В конце ноября умер ее отец. Девушка считает, что уход отца из жизни ускорил карантин, когда пожилому человеку нужно было сидеть дома, а не «ловить кайф от рыбалки».

Орлянская также сообщила, что перенесла несколько сеансов химиотерапии.



«Самая мерзость — блевание», — уточнила девушка, которая год боролась с тяжелым недугом.

В начале 2020 года, на Рождество, у Орлянской диагностировали онкозаболевание — неоперабельную аденокарциному легкого четвертой степени с метастазами в костях.

«ФАКТЫ» с разрешения Натальи Орлянской публиковали ее дневник, в котором журналистка искренне и иронично рассказывала о каждом дне своей жизни за чертой смертельного диагноза.

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