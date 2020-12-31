"Какой лютый треш!": директор Одесского зоопарка нарядился быком и увел "телку"

Перед Новым годом директор Одесского зоопарка Игорь Беляков переоделся в быка и увел возлюбленную у своего конкурента. Видео опубликовано на Youtube-канале Одесского зоопарка.

В ролике Беляков в образе белого быка дерется со своим красным сородичем. Они бьются лбами и пинают друг друга ногами на мосту над прудом.

В финале белый бык уводит розовую буренку, а у его оппонента резко увеличиваются рога.

Текст песни и музыку для клипа придумал сам Беляков. Подобные импровизации он устраивал и раньше.

Большинство посмотревших видео, отмечают, что поздравление с Новым годом получилось смешным. Однако некоторым комментаторам ролик не понравился и они его не поняли.

Напомним, популярный украинский певец Олег Винник поздравил украинцев с Новым годом и рассказал о волшебстве.

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