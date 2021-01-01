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Общество и люди

«Помолодевший Янукович в роли ведущего»: «Интер» раскритиковали за «малоросскость»

15:25 1 января 2021
интер

Новогодний репертуар телеканала «Интер» не порадовал зрителей. Журналист и блогер Сергей Иванов считает, что сценаристы проекта «Место встречи. Новый год» пытались подражать российским коллегам, а потому и шоу получилось явно вторичным. Даже ведущий Андрей Данилевич напомнил блогеру помолодевшего Януковича.

В соцсетях комментаторы соглашаются: создать праздничное настроение авторам шоу не удалось.

Фото inter.ua

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