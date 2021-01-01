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Общество и люди

Ульяна Супрун простилась со своими подписчиками в Facebook

15:54 1 января 2021
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Бывшая руководитель украинского Минздрава Ульяна Супрун объявила, что прекращает публиковаться в Facebook. Заключительный пост на странице вышел 1 января. Супрун подтвердила, что он будет последним.

Во время пребывания во главе Минздрава Супрун ввела традицию публиковать на Facebook-странице советы по здоровому образу жизни. Практически ежедневно команда Супрун готовила рекомендации по правильному питанию, развенчивала популярные мифы о причинах возникновения болезней. Многие из тем освещались в ответ на настойчивые запросы комментаторов в соцсетях.

После смены Кабмина и ухода Супрун с должности Facebook-страница продолжала обновляться в привычном режиме. Одной из последних вышла публикация о Новом годе здорового человека — о правильном меню, об алкоголе и таблетках от опьянения, о плюсах и минусах мандаринов на праздничном столе.

После того, как администрация Facebook в начале 2020 года заблокировала один из постов Супрун, началась работа над отдельным сайтом, вне соцсетей. Популярные посты о здоровье были перенесены из Facebook в авторский блог.

Фото wikipedia.org

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