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Общество и люди

«С ДНР, Степан Бандера!» Янина Соколова смутила читателей

16:36 1 января 2021
янина соколова

Журналист Янина Соколова отличилась двусмысленным постом в Facebook ко дню рождения Степана Бандеры. 1 января, напоминая о годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов, Соколова употребила странную аббревиатуру в тексте. «С ДНР, Степан Бандера», — написала журналист.


Соколовой напомнили, что вот уже шесть лет аббревиатуру «ДНР» украинцы расшифровывают вполне однозначно. Мало кто способен угадать в этом сочетании букв зашифрованное «З Днем НаРодження». Соколова в ответ попыталась оправдаться, что это такая ирония.

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