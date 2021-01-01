В Киеве колокольным звоном будут отмечать дни рождения каждого из героев Небесной сотни

В Киеве вводят новую традицию в память о героях Небесной сотни. В день рождения каждого из погибших будет звонить колокол памяти. Кроме того, рядом с колоколом на аллее Небесной сотни будет стоять портрет героя и живые цветы. Инициатива принадлежит Музею Майдана.

«У колокола в дни рождения героев будет появляться их портрет и живой белый цветок как символ чистоты и вечной жизни, как знак нашей памяти и уважения», — рассказал Игорь Пошивайло, гендиректор Национального музея Революции Достоинства.

Сегодня, 1 января, колокол звонил по 66-летнему евромайдановцу Александру Бадере. Он был жестоко избит возле стадиона «Динамо» 22 января 2014 года и неделю спустя скончался от полученных травм.

2 января колокольный звон будет звучать по участнику первой сотни обороны Майдана Александру Царьку и убитому снайпером активисту из Черновцов Александру Щербанюку.

Фото maidan_museum/Instagram



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