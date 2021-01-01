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Общество и люди

"Свято наближається": сеть впечатлила "охота" эвакуаторов на автомобили в центре Киева

21:56 1 января 2021
эвакуаторы

Пока киевляне и гости города отмечали Новый год на Владимирской горке, сразу шесть эвакуаторов приехали на Владимирский спуск, чтобы расчистить тротуары от брошенных автомобилей. Видео «охоты» за нарушителями парковки опубликовал Киев Оперативный.

Несмотря на то, что запрет на парковку на Владимирском спуске существует не первый год, тем не менее в праздники находятся десятки автовладельцев, надеющихся на «авось» и оставляющих машины на тротуарах. Киевляне в соцсетях пытаются найти объяснение этому феномену.

Напомним, в Киеве ежедневно эвакуируют около 300 автомобилей, а жители города нередко жалуются на компании-эвакуаторы. Были случаи, когда у владельца забирали автомобиль, не нарушающий правила. Также известны инциденты, когда машину разбивали при погрузке на платформу.

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