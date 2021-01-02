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Общество и люди

Подалась в депутаты: стала известна судьба домработницы, заразившей Кернеса коронавирусом

7:52 2 января 2021
кернес

Домработница Геннадия Кернеса, которая, как полагают, и заразила харьковского мэра коронавирусом, теперь будет депутатом. Людмила С. участвовала в местных выборах от политсилы «Блок Кернеса — Успешный Харьков» и избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области. Об этом сообщило харьковское интернет-СМИ NewsRoom со ссылкой на источники в партии.

Близкие Кернеса считают, что домработница заразилась первой, а уже от нее вирус передался подопечному. «В окружении мэра есть лишь одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом, и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему (Кернесу) одеваться», — сказал источник журналистов.

Такую же версию озвучивал и близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс. «Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски», — объяснил бизнесмен.

Напомним, о заражении Кернеса коронавирусом стало известно в сентябре 2020 года. 17 сентября для мэра организовали авиаперевозку в немецкую клинику «Шарите». Выборы в Харькове проходили в отсутствие Кернеса.

17 декабря было объявлено, что харьковский мэр скончался в больнице, а 23 декабря в городе организовали пышные похороны. Уже известно, кому перейдут бизнес-активы Кернеса и его недвижимое имущество.

Фото city.kharkov.ua

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