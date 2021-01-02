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Общество и люди

Надеялась сымитировать медленную смерть: женщина пыталась отравить мужа при помощи глазных капель

10:26 2 января 2021
Тина Гласко

В США в штате Арканзас женщина пыталась убить своего мужа, отравив его глазными каплями, пишет New York Post.

Так, 56-летняя Тина Гласко якобы капала препарат в напитки мужа в течение четырех дней. Как заявили сотрудники полиции, на полученной ими аудиозаписи американка рассказывает о своем плане.

Препарат мог вызвать судороги, помутнение зрения, затрудненное дыхание при подобном способе приема. Также пострадавший мог впасть в кому.

Сейчас состояние супруга Каско неизвестно. Женщину заключили под стражу, ее обвиняют в покушении на убийство, а залог за ее освобождение составляет 100 тысяч долларов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Великобритании англичанка Кэтлин Уэббер, уже похоронившая двух мужей, попыталась зарезать третьего. Жительница британского графства Большой Манчестер, которую прозвали «Черной вдовой», убила первого мужа во время ссоры в Рождество 2002 года, набросившись на него с ножом. Отсидев два года в тюрьме, она впоследствии вышла замуж за Эрика Дина. Супруги успели развестись и еще раз пожениться. А в марте прошлого года Эрик умер в возрасте 81 года. После его смерти Кэтлин пошла под венец со своим бывшим пасынком — сыном Эрика Китом Дином. Они поселились вместе спустя десять дней после смерти Эрика, а в октябре прошлого года официально вступили в брак — чтобы выиграть пари, заключенное со знакомыми. Позже женщина также попыталась его убить.

Фото: Greene County Sheriff's Office

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