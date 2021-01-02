"Кум" Ванги озвучил ее прогноз на 2021 год, назвав дату окончания пандемии

Называющий себя «кумом» и близким другом ныне покойной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Косторной рассказал о предсказании ясновидящей на 2021 год на одном из российских телеканалов. Об этом пишет МК.

В частности, Косторной заявил, что грядущий период отметится новыми катаклизмами, причем, по его словам, Ванга в своих видениях видела, что «беда придет с большой водой».

Новый «потоп» произойдет в начале лета — американский берег и приближенные к морю страны будут страдать от страшных ливней. Кроме «большой воды» мир ждет новая напасть — «кровавые дожди».

Также «кум» Ванги отметил, что провидица не ждала военных конфликтов в 2021 году, а среди положительных моментов он заявил об отступлении пандемии COVID-19.

Он напомнил, что с 22 декабря по 20 марта будет продолжать свое действие високосный год, поэтому до весны ожидаются негативные ситуации, а вот уже с 20 марта, когда стартует новый астрологический год, должны начаться приятные преобразования.

Также он добавил, что в следующем году мир получит лекарство от онкологических заболеваний.

«Рак закуют в железные цепи», — процитировал болгарскую ясновидящую гость в студии.

Наконец, добавил близкий друг Ванги, 2021 год должен принести человечеству еще одно чрезвычайно важное событие, которое позволит изменить мир к лучшему. По его утверждению, провидица якобы утверждала, что в мир придут два великих человека.

«Я так и не сумел расшифровать данное предсказание, поскольку в нем есть один нюанс. Подобные глобальные изменения она предсказывала в состоянии транса, выходя на поле земли и транслируя все эти факты. В такие моменты пытаться говорить с ней было совершенно бесполезно. Но она говорила о появлении людей, которые смогут преобразовать планету. По ее словам, они должны родиться после зеркального года, но тут можно предполагать практически все, что угодно», — заключил Косторной.

Напомним, в последние дни 2020 года СМИ перечислили пугающие предсказания Нострадамуса на 2021 год.

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