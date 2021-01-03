Жертва врачебной ошибки: девушку заперли в психбольницу, но она смогла выбраться и стать топ-моделью

Девушке Люси Доусон из британского Линкольншира сейчас 24 года, за спиной у неё оконченное высшее образование, а впереди — успешная модельная карьера. Но буквально несколько лет назад Люси думала, что не выберется из психиатрической клиники живой, пишет The Sun.

Люси, как и многие её сверстники, любила погулять с друзьями в барах и ночных клубах. Пока однажды её поведение не стало разительно меняться. Девушку преследовали жуткие мигрени, она срывалась на окружающих, и как-то ночью у неё случился приступ агрессии: она начала бросаться на стены и громить комнату. Родители тут же отвезли дочь в клинику, где врачи недолго думая принялись лечить её от депрессии и нервного срыва.

Несколько месяцев её накачивали препаратами, которые не помогали и довели Люси до кататонии. Часто её оставляли без присмотра, несмотря на её приступы и судороги. В один из таких случаев девушка упала с кровати и сломала ногу о раскалённую батарею. На ней она пролежала некоторое время, пока соседки по палате не заметили жуткий ожог. Люси до сих пор ходит с тростью и в бандаже для ноги.

«Мои родители думали, что совсем меня потеряли. Им сказали уже со мной проститься. А я сидела, смотрела в стену и рыдала. Врачи не знали, что со мной, а я с каждым днём могла говорить всё меньше и меньше. Они даже пробовали электрошок», — рассказывает она.

В конце концов у девушки обнаружили энцефалит — воспаление головного мозга — и назначили верное лечение. Люси смогла выйти из лечебницы и даже окончить университет, хотя на тот момент не могла говорить, писать и читать.

Как писали «ФАКТЫ», известный изобретатель Луи Люмьер придумал кинематограф в одну из ночей, мучаясь от головных болей.

Фото: Instagram/luuudaw

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