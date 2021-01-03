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Общество и люди

Программистам захотелось в окопы? В Украине создали игру о войне на Донбассе

11:04 3 января 2021
Война на Донбассе

Украинские программисты создали видеоигру, которая проиллюстрирована сценами с войны на Донбассе и повествует о послевоенных травмах бойцов. Проект получил название The Point of no Return, что в переводе означает «Точка невозврата», пишет 24 канал.

«Игра демонстрирует заинтересованным пользователям повседневную жизнь солдат в зоне боевых действий. Проект, по мнению авторов, будет интересен людям, которые никогда не были на Донбассе», — говорится в аннотации к проекту.

По словам разработчиков, они хотят сделать свой вклад в реабилитацию ветеранов российско-украинской войны. Она убеждены, что после игры люди начнут понимать военнослужащих, окажут им помощь по адаптации в мирном обществе.

«Авторы хотели показать реальную атмосферу, которая преобладает в зоне боевых действий. Они попытались визуализировать все сложности и бытовые моменты, с которыми повседневно сталкиваются украинские солдаты. Мы искали визуальные референсы в реальности, начиная с природы, объектов на пунктах, оружия и боеприпасов», — сказал бывший военный, голос проекта Дмитрий Бондарь.

Бюджет проекта составляет 853 035 гривен. Пока что не известно, как отнесутся к проекту ветераны АТО и участники ООС, а также «заинтересованные» в поиске призывников работники военкоматов.

Как писали «ФАКТЫ», на Донбассе продолжаются военные действия. Так, в первый день Нового года в районе проведения операции Объединенных сил боевики 6 раз нарушили режим тишины. В районе Авдеевки (Донецкая область) вооруженные формирования РФ трижды открывали стрельбу по украинским позициям из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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