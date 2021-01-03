Мог убить человека: Александр Усик на охоте едва не совершил непоправимую ошибку

Именитый украинский боксер Александр Усик продемонстрировал свои неловкие охотничьи навыки. Как свидетельствует видео, показанное YouTube-каналом «Ни пуха, ни пера», спортсмен с друзьями решил поохотиться на уток.

В кадр попала ошибка Усика, которую он допустил в момент стрельбы. Боксер немного опустил ружье, и оно произвело случайный залп. К счастью, к печальным последствиям для других участников охоты это не привело.

На видео с 4:05.

«Усик сам офигел, что сделал что-то не так. Слава Богу, все закончилось хорошо», «Разрешение и ружье, походу, подарок на день рождения?», «Когда вижу таких „мыслИвцов“ — шерсть на спине дыбом становится», «Ему до охотника еще очень далеко», — гласят комментарии пользователей сети.

Они также указали на совершенное боксером административное правонарушение — охоту в темное время суток и использование осветительных приборов.

Напомним, в Новый год жена Усика Екатерина порадовала подписчиков «горячими» фото с откровенным декольте.

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