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Общество и люди

Все началось с тату: парень увлёкся модификациями тела и теперь хранит свои уши в банке

17:17 3 января 2021
Сандро

В Германии в городе Финстервальде мужчина по имени Сандро интересовался татуировками с подростковых лет. Но постепенно увлечённость быстро переросла в зависимость, пишет The Sun.

Вслед за наколками в его жизнь ворвались и другие модификации тела. Так, в 39-летнем возрасте немец решился на первую модификацию в 2007 году, когда по телевизору увидел, как герой установил себе шипы. С тех пор «для красоты» мужчина вживил импланты на тыльной стороне ладоней и на лбу.

Среди операций были и относительно полезные — в запястье парень вживил платёжный чип. Но самой странной оказалась недавняя операция Сандро. По его желанию врачи отрезали ему ушные раковины. Теперь они в баночке хранятся в доме пациента.

К настоящему моменту мужчина сделал порядка 17 серьёзных операций, чтобы соответствовать своему идеалу красоты. К примеру, по установке силиконовых имплантов под кожу. А несколько лет назад он вживил в череп специальные крепления, чтобы к ним можно было прикручивать шипы.

Парень ничуть не жалеет, что пошёл на такие радикальные меры в попытке изменить свою внешность. Однако уверен, модификации — дело серьёзное. Поэтому Сандро советует каждому, кто хочет себе что-то вживить или, наоборот, отрезать, семь раз подумать, прежде чем идти к хирургу, ведь вернуть всё «как было» вряд ли получится, а проблем с поиском работы уже станет намного больше.

«Моя внешность сильно снизила шансы получить работу. Многие компании по-прежнему очень консервативны и предпочитают плыть по течению. (…) Также это повлияло на отношения с другими людьми, ведь многих я просто отпугиваю. Впрочем, некоторым это, наоборот, кажется интересным», — говорит он.

Как писали «ФАКТЫ», татуировки иногда погут и погубить человека. Так, однажды в одной из стран Западной Европы в ДТП попал россиянин, у которого на предплечье была татуировка DNR 2014. Увидев у пострадавшего татуировку DNR 2014, врач перестал его реанимировать и тот умер.

Фото: Instagram/mr._skull_face666

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