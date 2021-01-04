Украинская телеведущая Кравченко с пикантным фото похвасталась достижениями

Телеведущая и основатель «Дикого театра» Ярослава Кравченко выложила в соцсети пикантное новогоднее фото и похвасталась достижениями, не забыв упомянуть и о провалах, правда, не особо их расписывая.

На своей страничке в соцсетях Кравченко призналась, что ее «личная эффективность» составила 65 процентов. Среди достижений она, в частности упомянула полученные театром гранты, однако посетовала на то, что свое театральное помещение так и не построила.

«В 2020 году я неожиданно стала радиоведущей на НВ, неожиданно начала ходить в зал и лишилась лишних килограмм и одного размера груди», — откровенничает Ярослава Кравченко. Что же касается провалов, то, по ее словам, все они связаны «с людьми и интуицией».

«Вхожу в 2021 год с шампанским и установкой, не делать ничего без ответа на вопрос „а зачем?“ и „сделает ли это тебя счастливой?“, а еще забираю в 2021 год все лучшее из 2020-го. Особенно — людей! Спасибо, что были, спасибо, что появились, спасибо, что остались!» — пишет ведущая.

Ранее другая телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась отдыхать на Буковель, показала яркое фото из бассейна в купальнике с леопардовым принтом.

Фото Ярославы Кравченко из соцсетей.

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