Внук Ющенко догнал его в росте

Внук третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виктор, которому на днях исполнилось 16 лет, уже по росту догнал деда. Старшая дочь бывшего президента Виталина опубликовала в Instagram фото с сыном и поздравила его с днем рождения.

Дети Виталины Ющенко

«Пусть твоя судьба будет счастливой, чтобы ты уверенно достигал своих целей, чтобы поражение принимал как опыт, чтобы ты взрослел и превращался в настоящего достойного, умного мужчину, который в любой момент поддержит родителей, сестер, любимую, родных, друзей и просто близких людей, тех кто нуждается в твоем плече!» — такие пожелания оставила мама любимому сыну.

На другом фото Виталина показала своего отца и своего сына — дед и внук стоят спиной друг к другу. Оба высокие и стройные. Виктор-младший уже догнал Виктора-старшего, у которого рост 1 метр 83 сантиметра.

Напомним, у Виталины Ющенко трое детей — Доминика, Виктор и Андриана. Ее старшая дочь, 19-летняя Доминика, уже заявила о себе как о певице и актрисе.

Фото Instagram/vitalinayushchenko

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