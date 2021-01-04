«Забыла слово… Приспособленный?» Дочь Ющенко допустила ляп в украинском языке

Старшая дочь третьего президента Виталина Ющенко, которая постоянно поддерживает хорошую спортивную форму, опубликовала видео, в котором рассказывает, как правильно пользоваться массажным обручем.

Виталина, с хала-хупом на талии, объясняя, как работает обруч для похудения, забыла украинское слово «пристосований» и вместо него сначала сказала «приспособленный», а затем с помощью подсказки исправилась.

Женщина показала два варианта — неправильный и правильный.

Фолловеры считают, что нужно иметь достаточную силу, чтобы крутить такой обруч.

Напомним, летом прошлого года Виталина Ющенко заняла первое место в соревнованиях «Самая спортивная мама». Она качала пресс с мячом, приседала со штангой и отжималась от пола.

Старшая дочь Ющенко воспитывает троих детей — Доминику, Виктора и Андриану. Ее старшая дочь, 19-летняя Доминика, уже заявила о себе как о певице и актрисе. Сыну Виктору на днях исполнилось 16 лет.

Фото Instagram/vitalinayushchenko

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter