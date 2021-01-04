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Общество и люди

«Дай по печени фантазеру»: боксер Редкач призвал избить нардепа Киву

13:10 4 января 2021
Илья Кива

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на видео нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который в шапке с советской символикой посылает по известному адресу сторонников декоммунизации.

Видео записано в спортзале. Илья Кива говорит, мол, он поел и в шапке, повторяя популярную во времена Революции достоинства фразу, которую придумали на Евромайдане. На втором плане, за рингом сидит тренеру по боксу Валентин Куц, к которому и обращается Редкач: «Ты че смеешься, дай по печени этому фантазеру»

В комментариях под этим постом Иван Редкач называет Киву «опасным человеком», который «хуже вируса», а его собеседник — блогер Dima Medved — утверждает обратное и нелицеприятно отзывается о нардепе.

Напомним, что Илья Кива начал активно постить видео с советской символикой после того, как в конце прошлого года во львовском кафе заметили 19-летнего киевлянина, бывшего в похожей шапке. Полиция открыла уголовное производство.

Фото Ильи Кивы из соцсетей.

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