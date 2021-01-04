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Общество и люди

С единым электронным билетом в Киеве опять не сложилось: названа новая дата введения

15:40 4 января 2021
Е-билет

В Киеве в очередной раз отложили введение оплаты е-билетом проезда в городском транспорте любой формы собственности.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, сроки переносятся на полгода — на середину лета 2021 года.

Видимо, городские власти так и не сумели договориться с владельцами столичных маршрутных такси. Хотя еще полгода тому назад маршрутчиков обязывали оборудовать автомобили валидаторами для считывание данных с электронных билетов.

Напомним, что осенью 2020 года в метро «прилегла» система считывания данных с Kyiv Smart Card, что сделало невозможным ее владельцам привычным способом платить за проезд в столичной подземке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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