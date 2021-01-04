Правосудие по-харьковски: парень ударил продавщицу ногой в лицо и жестоко за это поплатился

В Харькове наркоман устроил скандал с дракой в супермаркете «Посад», после чего его проучили местные жители. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.

Неадекватный покупатель начал скандалить с продавщицей, а когда она нагнулась за товаром, ударил девушку ногой в лицо.

Впоследствии жители микрорайона, знавшие скандалиста, поймали его и заставили принять позу, в которой продавщица супермаркета находилась при получении удара. После этого девушка, приведенная жителями микрорайона, нанесла парню несколько пинков.

Внимание: видео 18+ (ненормативная лексика)

«Ему пришлось ответить за поступок, он ощутил на собственной шкуре все прелести такого удара», — написано в подписи к ролику.

Ранее было опубликовано видео того, как наркоман вырвал у мужчины из рук двухлетнего ребенка.

Фото: скриншот видео

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