Стерненко устроил «российский» скандал блогеру Саше Чистовой и прибавил ей подписчиков
Скандал с львовской инстаблогершей Сашей Чистовой, которая поздравила россиян с Новым годом, похоже, добавил девушке не только хейтеров, но и подписчиков.
Так, одесский активист Сергей Стерненко, обративший внимание на ее поздравление 1 января, писал о полуторамиллионной аудитории.
Майте файну інстаблогерку зі Львова.— Сергій Стерненко (@sternenko) January 1, 2021
1,5 млн аудиторія. pic.twitter.com/y4N5W33l7t
А на утро вторника, 5 января, количество ее подписчиков составляет 1,9 миллиона.
Эту тему также подхватили и массмедиа. Некоторые СМИ писали, что жительницу Львова «затравили националисты».
А «Главред» сообщил, что у 23-летней блогерши (девушка в 2019 году получила международную премию World Bloggers Awards в номинации Best Youth Influencer), которую критиковали многие интернет-пользователи, также большая аудитория и на YouTube.
Ранее Сергей Стерненко сделал мрачный прогноз на 2021 год — по его словам власть продолжит жестко преследовать активистов.
Фото Саши Чистовой из соцсетей.101
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