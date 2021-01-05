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Общество и люди

20-летняя украинка родила четверню

10:57 5 января 2021
Младенец

В Закарпатье впервые у местной жительницы родилось сразу четыре ребенка — 20-летняя женщина стало мамой троих сыновей и дочки.

Об этом случае сообщает журналист Виталий Глагола. Женщине сделали кесарево сечение на 30-й неделе беременности, вес детей — от 1260 до 1460 грамм. «20-летняя мама Лариса сама с Тячевского района и последние семь недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением персонала медучреждения. Роды принимала команда хирургов во главе с акушер-гинекологом Русланом Федя», — пишет журналист.

Сам медик сообщил, что операция была уникальной, и что один из детей находился в «ягодичном положении». Отмечается, что во время операции медики применили уникальную технику «медленного кесарева» когда дети рождаются без вмешательств хирурга — через операционную рану самостоятельно, как во время естественных родов.

Напомним, что весной прошлого года мамой четверняшек стала супруга сотрудника ГосЧС из Кропивницкого — у нее на 32-й неделе беременности благодаря кесареву сечению родились дочки.

Фото с Pixabay.

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