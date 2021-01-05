Среди зимы на Закарпатье расцвела сакура

В Мукачево (Закарпатская область) вновь начала цвести «бешеная сакура».

Как сообщает «Укринформ», об этом рассказал закарпатский гид Игорь Гуледза. По его словам, дерево называют так из-за «неурочного» цветения — старая сакура в центре Мукачево, начинает цвести в январе-феврале. Так происходит в течение последних нескольких лет.

Кстати, несколько лет назад «Укрзалізниця» запускала в западном направлении «сакуровые поезда». Правда, не зимой, а уже весной.

Напомним, что в декабре 2019 года в Виннице неожиданно расцвели сакуры. Позапрошлый год «отличился» несколькими температурными рекордами. Да так, что некоторые деревья, цветение которых ожидалось в апреле, зацвели на Святого Николая — 19 декабря.

Фото Игоря Гуледзы.

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter