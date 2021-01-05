Рождество Христово 2021: что нужно сделать накануне и как встретить праздник

В четверг, 7 января, пользующиеся юлианским церковным календарем православные и грекокатолики отмечают Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Нет ни одного христианина (или просто мало-мальски образованного человека), который не знал бы о событиях, связанных с приходом 2021 год назад в наш мир Спасителя. О них же повествуют, дополняя друг друга, и двое их четырех евангелистов — Матфей и Лука. Кстати, все дошедшие до нашего времени старинные тексты, содержащие те или иные фрагменты Евангелий, в самом лучшем случае относятся ко II или III векам, а то и отстоят от описываемых событий на несколько столетий. И только Евангелие от Матфея получило подтверждение своей подлинности: в 1994 году немецкий ученый Карстен Петер Тид, работая с так называемой оксфордской рукописью, содержащей фрагменты теста Евангелия от Матфея, определил, что она относится к 60−70 годам I столетия, то есть была написана еще при жизни апостолов.

Именно благодаря свидетельствам этих евангелистов была возможность приблизительно определить время рождения Иисуса Христа. Ведь у иудеев не существовало традиции отмечать день рождения. Больше того, они всячески противились этому привносимому римлянами обычаю. Первым известным иудеем, начавшим праздновать этот день, был царь Ирод. Но к тому времени его уже трудно было назвать иудеем, ведь именно по приказу этого вероотступника в Иудее был построен амфитеатр, проливалась кровь во время гладиаторских боев, устраивались и другие любимые древними римлянами жестокие соревнования, и именно его руки были обагрены кровью Вифлеемских младенцев. Так что при его жизни день рождения Иисуса не отмечался, и со временем эта дата вообще забылась.

Но описываемые в Евангелие исторические события дали возможность сориентироваться во времени. Так, например, перепись населения, действительно проходила при Ироде приблизительно в 7−6 году до нашей эры. И для участия в ней Иосиф с женой должен был отправиться в свой родной город Вифлеем. Или поклонение волхвов, которые, как повествует Евангелие, пришли с Востока, ведомые в Вифлеем звездой. В XVII веке знаменитый астроном Кеплер, наблюдая так называемый парад планет, сделал предположение, что именно такое астрономическое явление, когда несколько планет выстраиваются в ряд и для наблюдателей на Земле выглядят как одна очень яркая звезда, и привело в Вифлеем волхвов (очень может быть, что они были звездочетами), увидевших в этом редком событии особый знак. И в научной среде возможность такого «парада» как раз в предполагаемую дату Рождества Христова была поддержана. А в наше время американские ученые предположили, что волхвы видели рождение новой звезды в созвездии Козерога весной 5 или 4 года до Рождества Христова, что подтверждается китайскими хрониками того времени.

Как бы там ни было, но волхвы, ведомые звездой, пришли к Богомладенцу и вручили ему свои дары. В западной традиции эти волхвы почитаются как святые цари, а их мощи и по сей день покоятся в Кёльнском соборе.

Иероним Босх "Поклонение волхвов". Центральная часть триптиха. Фрагмент. Около 1510. Музей Прадо

По мере распространения христианства сначала среди римлян, а потом и по всему миру, отношение к празднованию Дня рождения Христа стало изменяться. Первыми привязать Рождество Христово к определенной дате попытались египетские христиане во II веке. И выбрали они для этого 6 января — день, который до принятия христианства они посвящали богу солнца.

Древняя Церковь приняла эту дату в качестве праздника Рождества Христова, а жители Александрии начали отмечать в этот день еще и день Крещения Господня. Этот объединенный праздник получил название Богоявления. В таком виде праздник существовал длительное время, пока римский Папа Юлий I (епископ Рима с 6 февраля 337 года до 12 апреля 325 года) не предложил своей церкви праздновать Рождество Христово 25 декабря (в Риме с III века в этот день зимнего солнцестояния отмечался День рождения Непобедимого Солнца, главным героем которого являлся бог Солнца Митра), отделив его от празднования Крещения. На III Вселенском соборе 431 года эта дата в качестве Рождества Христова была принята уже всей Церковью, хотя в разных частях света существовали и другие календарные традиции праздника.

После реформы Папы Григория XIII во второй половине XVI века мир перешел на григорианский календарь, а христиане разделились на два лагеря — отмечающих Рождество 25 декабря и 7 января.

Традиции праздника

Канун праздника Рождества Христова носит название Навечерие Рождества или Рождественский сочельник (от слова сочиво — традиционно подаваемой к столу постной каши из пшеницы, риса или гречки с маком, медом, сухофруктами и орехами, в нашей традиции называемой кутьей или коливом). В этот день положено соблюдать строгий пост. Собственно, принято есть только один раз в день после выхода на небо первой вечерней звезды, символизирующей звезду Вифлеемскую (те, кому такая строгость не по силам, стараются свести к минимуму прием пищи до вечерней зори).

В Украине издавна самым тщательным образом готовились как к Рождеству, так и к Навечерию, которое у нас еще называют Святвечір, или Багатвечір. Конечно, в разных областях нашей страны существовали свои обычаи для Святого вечера и Рождества. Но общим было желание сделать все возможное, чтобы в доме всегда царили мир и любовь, покой и достаток.

Что нужно сделать

Готовиться к празднику надо дружно, всей семьей. Как говорили в народе: «Хто всім гуртом клопоче перед Різдвом, той проживе рік у мирі та злагоді».



К празднику можно обновить одежду для всех членов семьи: народная молва утверждает, что старая может притянуть бедность.

Желательно собрать на Рождество всех членов семьи: издревле считалось, что тот, кто отмечает праздник не с семьей, обречен весь год «блукати світом».

Надо помириться со всеми, с кем в ссоре, простить все обиды и попросить прощения у обиженных.

Необходимо посетить праздничное богослужение. Раздать милостыню или оказать любую посильную помощь нуждающимся.

С благодарностью и радушием встретить колядующих, ведь они прославляют Бога и традиционно считаются вестниками добра и счастья для семьи.



А вот чего нельзя делать в Сочельник и Рождество, так это гадать.

В Рождественский Сочельник в прежние времена хозяйки с утра старым дедовским способом (за допомогою кременю та кресала) растапливали печь, положив туда 12 поленьев, чтобы приготовить на них 12 постных блюд: узвар и кутью, вареный горох и фасоль, вареники, грибы, жареную капусту, гречневую кашу, голубцы с пшеном, коржи с маком и т. п. А хозяин в это время занимался скотом, который в этот день ничем нельзя было обидеть, ведь, по поверью, в рождественскую полночь домашние животные могли человеческим языком говорить с самим Господом. Всё к этому вечеру должно быть приведено в порядок — выяснены без ссор и упреков отношения и прощены все обиды, чтобы на душе было спокойно и светло; наведен порядок в доме и в хозяйственных постройках.

После захода солнца все домочадцы становились на молитву, а потом хозяин вносил в хату и ставил под образами Дідуха — сноп ржи, пшеницы или овса: «Дідух у хату — нечисть з хати». Дідух — это символ богатого урожая и бессмертия предков, считавшийся оберегом рода (этот обычай, идущий еще с древних времен, сохранился до наших дней только в Западной Украине). Ближайший к красному углу конец стола покрывался сеном и посыпался небольшим количеством зерна. Затем хозяйка накрывала стол новой скатертью, а на посыпанное сеном место ребенок до семи лет (невинна душа) клал три буханки хлеба, горсточку соли и ставил большую свечу. В качестве защиты семьи от болезней и всякого зла принято было класть под скатерть в разных концах стола и по зубочку чеснока. С появлением на небе первой звезды хозяин первым делом угощал скотину, а потом во дворе трижды приглашал мороз на кутью. Затем двери в хату закрывались и уже никто не выходил во двор. Ели в торжественной тишине, так как считалось, что на трапезе присутствуют все умершие представители рода. И в наше время в некоторых регионах специально для них оставляют на столе по небольшому количеству каждого блюда, а кое-где ставят для них кутью на подоконник.

После ужина старшие дети разносили специально выделенную часть еды своим крестным, бедным семьям и одиноким людям.

А утром 7 января принято всей семьей отправляться в церковь на торжественное богослужение. Главное приветствие этого дня: «Христос народився!» — и ответ на него: «Славімо його!».

Рождественский стол

После окончания службы принято навещать своих друзей и знакомых или собираться всей большой семьей за богато накрытым столом. Среди рождественских блюд на столах украинцев присутствовали самые разнообразные мясные деликатесы. Здесь и зажаренный целиком поросенок, и колбасы, и холодец, а еще самые разнообразные сладости.

Колядование

Одна из самых старых и красивых традиций украинцев — колядование. Молодежь с вертепом (своеобразным кукольным театром на тему Рождества, размещенным в небольшой коробке) и с «Вифлеемской звездой» отправлялась от дома к дому с колядками и щедривками, прославляющими Рождество Христово, и с пожеланиями здоровья и добра хозяевам. Часто колядующие, нарядившись в героев рождественских событий или в животных, находившихся в пещере, в которой родился Христос, и сами разыгрывали целые маленькие спектакли. А хозяева в ответ одаривали колядующих всякими вкусностями и небольшим количеством денег.

Конечно, локдаун, объявленный в Украине с 8 января, внесет свои коррективы в празднование Рождества Христова. Но это никак не помешает украинцам радоваться приходу в наш мир Спасителя и не заглушит звучащих в душах и сердцах христиан слов одной из самых любимых колядок: «Радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився!».

Не помешает локдаун и проверить правильность народных примет, связанных с погодой на Рождество:

Если в течение первых трех дней Рождества деревья будут покрыты инеем, можно ждать богатого урожая хлебов. Богатый урожай хлебов и густую траву предрекает и большое количество снега на Рождество. Много звезд на ночном рождественском небе — к богатому урожаю ягод. А теплая погода в этот день предрекает холодную весну: «Зелене Різдво — білий Великдень».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о рождественских традициях римокатоликов, отметивших праздник 25 декабря.

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