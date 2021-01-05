28.24 / 28.50 34.38 / 34.89
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Спасшаяся из Китая "дама с собачкой" подхватила коронавирус в Украине

20:59 5 января 2021
Анастасия Зинченко

Жительница Херсона Анастасия Зинченко, получившая всеукраинскую знаменитость своим отказом покидать китайский Ухань в начале пандемии коронавируса, инфицировалась COVID-19 уже в Украине.

Болезнь протекает тяжело, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и госпитализировали.

Об этом девушка сообщила в stories Instagram, показав градусник с высокой температурой.

«Итак, год начался так себе… Но мы не печалимся», — поделилась оптимизмом она.

При этом еще за несколько дней до Нового года Настя похвалилась более приятными снимками, публикуя совместное фото с любимым.

Напомним, Анастасия сегодня живет с возлюбленным в Киеве.

302

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Нашла стратегию»: «холостячка» Мишина поняла, что нужно Эллерту

Первое фото Селины

Сын Валерии довел до слез мать на выписке из роддома жены с ребенком

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Светлана Лобода

Собралась увольняться? У Лободы назрела крупная потеря

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер