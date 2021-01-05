Спасшаяся из Китая "дама с собачкой" подхватила коронавирус в Украине

Жительница Херсона Анастасия Зинченко, получившая всеукраинскую знаменитость своим отказом покидать китайский Ухань в начале пандемии коронавируса, инфицировалась COVID-19 уже в Украине.

Болезнь протекает тяжело, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и госпитализировали.

Об этом девушка сообщила в stories Instagram, показав градусник с высокой температурой.

«Итак, год начался так себе… Но мы не печалимся», — поделилась оптимизмом она.

При этом еще за несколько дней до Нового года Настя похвалилась более приятными снимками, публикуя совместное фото с любимым.

Напомним, Анастасия сегодня живет с возлюбленным в Киеве.

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