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Общество и люди

В Киеве VIPов начали подпольно прививать от коронавируса, — СМИ

22:26 5 января 2021
Вакцинация

В Киеве стартовала нелегальная вакцинация от коронавируса, за которую ТОП-пациенты готовы платить 1−3 тысячи евро (в США стоимость вакцины составляет 19,50 долларов за дозу, а в ЕС — 15,50 евро). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Страна.

Используется препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, которым с 27 декабря массово прививают жителей Европы.

По разным версиям, вакцину привезли то ли из ЕС, то ли из Израиля, при этом не известно, были ли соблюдены при транспортировке жесткие температурные требования — хранение при температуре не менее минус 70 градусов.

По информации Страны, тайной вакциной привились уже более десяти ТОП-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о заключении контракта на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, условия хранения которой менее жесткие. Однако на данный момент эта вакцина не зарегистрирована даже в Китае. При этом часть украинских политиков лоббирует покупку российского препарата «Спутник V».

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