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Общество и люди

Витольд Фокин надел все награды и умилил внучку

4:28 7 января 2021
Маша Фокина и Витольд Фокин

Внучка экс-премьер-министра Украины и бывшего заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина Мария опубликовала в сетях фотографию дедушки, который позировал со всеми своими наградами.

Фото она выложила в сториз в Instagram, подписав «My love» и поставив «сердечко».

Витольд Фокин в разные годы был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Он также является полным кавалером знака «Шахтерская слава», «Шахтерская доблесть», лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Напомним, что в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин был включен в августе 2020 года и стал заместителем ее руководителя Леонида Кравчука.

Однако уже 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел Витольда Фокина из ее состава после нескольких неоднозначных заявлений экс-премьера по Донбассу, а также бурной реакции на это в обществе.

Фото со странички Маши Фокиной в соцсетях.

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