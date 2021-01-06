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Общество и люди

"Матом хочется ругаться": российского блогера-"крымнашиста" возмутил авиарейс из Крыма в Москву

16:16 6 января 2021
Самолет

Российского блогера Александра Горного, с восторгом принявшего оккупацию крымского полуострова Россией, однако впоследствии начавшего критиковать «власти», возмутили пассажиры, летевшие из Крыма в Москву.

«Матом хочется ругаться. Кашляющий и чихающий самолет, олени и оленихи без масок и вот эта ковидная колесница летит в Москву из Крыма. Ну вот нахрена? Скотство…» — написал Горный на своей страничке в соцсети и выложил фотоснимки, сделанные им в салоне самолета.

На фото показаны люди, сидящие в креслах и стоящие в проходе, без масок либо же с опущенными на подбородки средствами индивидуальной защиты.

Ранее Горный констатировал, что «Крым медленно сваливается до уровня банановой республики, где существуют беззаконие и беспредел чиновников».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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