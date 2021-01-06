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Общество и люди

Вора в законе три дня не могли "вытолкать" из Украины: СМИ узнали детали странной депортации

19:54 6 января 2021
Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский)

Криминальный авторитет Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский), которого неоднократно выдворяли из Украины, 6 января вылетел из Одессы в Черногорию, сообщает OBOZREVATEL.

Горадзе, прилетевший в Украину из Беларуси 3 января, не смог пройти пограничный контроль.

По информации издания, сотрудники КГБ Минска порвали ему паспорт прямо перед вылетом. Миндия Горадзе также является невъездным в нашу страну — есть запрет СБУ.

Сразу вернуть Горадзе в Беларусь не удалось — командир экипажа белорусского самолета отказался брать его, сославшись на отсутствие паспорта и обратного билета. Во время второй попытки, после того, как украинцы и белоруссы договорились, Горадзе уже на трапе самолета устроил драку, порезал себе руки лезвием и его снова отказались «забирать» в Беларусь.

Вор в законе застрял в одесском аэропорту на три дня и делал все, чтобы не покидать Украину. «Авторитет» не спал и почти не ел, в зубах держал несколько маленьких лезвий. Шантажировал тем, что проглотит их, и тогда его придется отвезти в больницу. Таким образом он бы попал на украинскую территорию.

У Горадзе также не было статуса задержанного, так как он не прошел границу, потому насильно его выдворить Украина не имела права.

Когда Горадзе понял, что в Украину его все равно не пропустят, он организовал себе чартерный рейс. Но здесь возникла новая проблема: страны отказывались принимать борт с известным преступником. Согласие дала только Черногория, куда и вылетел криминальный авторитет утром 6 января.

Напомним, на протяжении последних 10 лет «вора в законе» несколько раз депортировали из Украины — в Турцию и Грузию.

39-летний Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) — один из самых влиятельных «воров». Он продолжает удерживать сильные позиции на черноморском побережье Украины.

В 2018 году грузинский суд заочно приговорил Миндию Горадзе к 12 годам лишения свободы за пребывание в статусе вора в законе, вымогательство и препятствование журналистской деятельности. В том же году «авторитета» арестовали в Турции за незаконное хранение оружия.

В 2020 году Горадзе экстрадировали в Беларусь, где его задержали по запросу Грузии. Однако Миндии Горадзе удалось выйти на свободу и вылететь в Украину.

Фото odessa. fish/

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Вора в законе три дня не могли "вытолкать" из Украины: СМИ узнали детали странной депортации

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